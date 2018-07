Kathmandu (dpa) - Ein massiver Erdrutsch in Nepal hat den Fluss Sunkoshi blockiert und einen riesigen, bedrohlichen Stausee geschaffen. Der natürliche Damm kann laut Polizei nicht von Hand beseitigt werden. Technische Geräte erreichen den Ort wegen der blockierten Nationalstraße nicht. Der anwachsende See östlich der Hauptstadt Kathmandu sei bereits 20 Meter tief und habe mehrere Ortschaften überflutet, berichten lokale Medien. Tausende Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

