Köln (SID) - Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga will RB Leipzig am Samstag mit einem Sieg in seine erste Zweitliga-Saison starten. Der Aufsteiger empfängt um 13.00 Uhr den VfR Aalen. In den weiteren Partien stehen sich der FC St. Pauli und der FC Ingolstadt gegenüber, zudem spielt der VfL Bochum spielt gegen die SpVgg Greuther Fürth. Anstoß bei den beiden Partien ist um 15.30 Uhr.

Nach dem knappen 75:74-Sieg im ersten Spiel des Supercups in Bamberg gegen Lettland treffen die deutschen Basketballer am Samstag ab 19.00 Uhr auf Israel. Der Supercup, den die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bislang zweimal gewinnen konnte, ist für das Team von Bundestrainer Emir Mutapcic der letzte Härtetest vor der EM-Qualifikation (10. bis 27. August).