Beirut (AFP) Die islamistische Al-Nusra-Front hat offenbar binnen weniger Monate ihren zweiten Anführer im syrischen Idleb durch ein Attentat verloren. Der Provinzchef des Al-Kaida-Ablegers, Jakub al-Omar, sei bei der Explosion einer Autobombe in seinem Wagen getötet worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Das Attentat habe sich in der Nacht zum Samstag nahe des Hauses von al-Omar in der Ortschaft Chan al-Subol ereignet.

