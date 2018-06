Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall sieht sich in der Diskussion um anstehende Tariferhöhungen durch die Bundesbank bestätigt.

"Präsident Jens Weidmann hat exakt die Berechnung des verteilungsneutralen Spielraums beschrieben, an der wir uns auch orientieren", sagte der Leiter der IG-Metall-Tarifabteilung, Stefan Schaumburg, der Nachrichtenagentur dpa in Frankfurt. Eine Einflussnahme in die Tarifpolitik könne er in den Äußerungen Weidmanns und anderer Notenbanker nicht erkennen.

Der Bundesbank-Chef hatte sich für deutliche Lohnerhöhungen von um die 3 Prozent im Rahmen der Summe aus Inflationszielrate und Produktivitätswachstum ausgesprochen. Hinter den auch von der Europäischen Zentralbank geteilten Einschätzungen der deutschen Währungshüter steht die Erwartung, dass hohe Lohnabschlüsse in Deutschland die ungewollt niedrigen Verbraucherpreise im Euroraum wieder nach oben treiben könnten. Weidmann hatte aber auch vor Abschlüssen weit oberhalb der Produktivitätszuwächse gewarnt.

Die Argumente der Bundesbank seien nachvollziehbar, da es ihr ausschließlich um die Geldwertstabilität gehe, sagte Schaumburg. Die IG Metall befürchte zwar aktuell keine Deflation, sehe aber durchaus am Beispiel Japan die Gefahren dauerhaft stagnierender oder gar fallender Preise für eine Industrienation. "Wir haben uns oft genug über die Bundesbank geärgert, wenn sie mal wieder im aus unserer Sicht falschen Moment zur Lohnzurückhaltung aufgerufen hat. Warum sollen wir uns jetzt nicht freuen, wenn sie mal unserer Meinung ist?"

Die Reaktion der Arbeitgeber auf Weidmanns Äußerungen nannte Schaumburg unangemessen. Die behaupteten negativen Auswirkungen von Lohnerhöhungen auf den Arbeitsmarkt seien anhand von Daten aus der Vergangenheit nicht belegbar. Dass wegen schrumpfender Gewinne Investitionen ausbleiben könnten, sei ebenfalls nicht nachzuvollziehen. "Es hat auch in den Zeiten sprudelnder Gewinne bei den Unternehmen eine gewisse Investitionszurückhaltung gegeben, die zu Nachholbedarf geführt hat."

Die IG Metall werde ihre Forderung für die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie wie angekündigt erst im November beschließen. Dabei würden auch konjunkturelle Einflussfaktoren berücksichtigt. So gebe es einige Unsicherheiten in Bezug auf das Russland-Geschäft einiger Rüstungs- und Maschinenbauunternehmen.

Ebenfalls ungewiss sei die weitere Entwicklung der Energiepreise. Diese Entwicklungen und weitere aktuelle volkswirtschaftliche Ergebnisse würden in die gewerkschaftsinterne Diskussion einfließen.

Über den verteilungsneutralen Spielraum hinaus werde die Forderung der IG Metall für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten der deutschen Schlüsselindustrie voraussichtlich auch eine Umverteilungskomponente enthalten. Deren Höhe könne aber noch nicht beziffert werden.

Bereits festgelegt hat sich die Gewerkschaft darauf, die tarifliche Altersteilzeit neu zu regeln und für Beschäftigte jeden Alters die Möglichkeit für bezahlte "Bildungsteilzeit" zu schaffen, um gerade An- und Ungelernten eine berufliche Weiterbildung zu ermöglichen.