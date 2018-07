Ankara (AFP) Die seit Juni im Irak als Geiseln festgehaltenen Mitarbeiter des türkischen Konsulats in Mossul könnten möglicherweise bald freikommen. Wie der türkische Verteidigungsminister Ismet Yilmaz laut der Nachrichtenagentur Dogan am Samstag sagte, sollen die 49 Botschaftsangestellten und ihre Angehörigen, die allesamt von Dschihadisten festgehalten werden, "morgen oder übermorgen" in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Es ist das erste Mal seit Wochen, dass sich die türkische Regierung zur Freilassung der Geiseln äußert.

