Jerusalem (AFP) Der bewaffnete Arm der radikalislamischen Hamas hat nach eigenen Angaben "keine Information" zum Schicksal eines mutmaßlich im Gazastreifen verschleppten israelischen Soldaten. "Wir haben den Kontakt zu einer unserer Kampfgruppen verloren, die in der Gegend gekämpft haben, in der der Soldat verschwunden ist", erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden in der Nacht zum Samstag. Es sei möglich, dass der vermisste Soldat sowie die eigenen Kämpfer tot seien.

