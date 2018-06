Prien (dpa) - Wegen eines Topfs mit überhitztem Fritteusenöl ist es in Bayern zu einer Unfallkette mit drei Schwerverletzten gekommen. Nach Angaben des Landeskriminalamts bemerkte ein 34-Jähriger in Prien am Chiemsee, dass sich das Öl hatte. Er schmiss den Topf aus dem Fenster im ersten Stock. Dabei schwappte das Öl über und verletzte ihn und seinen neunjährigen Sohn schwer. Der Topf traf schließlich noch einen 21-jährigen Passanten am Hinterkopf. Auch er erlitt schwere Brandverletzungen.

