Washington (AFP) Erstmals ist ein Ebola-Patient zur Behandlung in die USA geflogen worden. Ein Spezialflugzeug mit dem 33-jährigen Arzt Kent Brantly an Bord landete am Samstag auf dem Luftwaffenstützpunkt Dobbins bei Atlanta im Bundesstaat Georgia, wie der Fernsehsender WSB berichtete. Der Arzt, der sich in Liberia mit dem lebensgefährlichen Ebola-Virus infizierte, soll in der Universitätsklinik Emory betreut und dabei strikt abgeschottet werden, um eine Ausbreitung der Krankheit in den USA zu vermeiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.