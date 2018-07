Baku (AFP) Die Regierung in Aserbaidschan geht weiter hart gegen ihre Gegner vor: Nach den Verhaftungen von zwei prominenten Bürgerrechtlern in der vergangenen Woche schickte ein Gericht in Baku den Menschenrechtsaktivisten Rasul Dschafarow für drei Monate ins Gefängnis, wie sein Anwalt Chalid Bagirow am Sonntag sagte. Der 29-jährige Dschafarow sei am Samstag wegen des Vorwurfs angeblicher Steuerhinterziehung, illegaler unternehmerischer Tätigkeiten und Machtmissbrauchs verurteilt worden.

