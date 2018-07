Bamberg (SID) - Der Einsatz von Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß (24) in der EM-Qualifikation (10. bis 27. August) ist nach wie vor völlig offen. "Das liegt nicht in unseren Händen. Hoffentlich ist das bis Mittwoch geklärt", sagte Bundestrainer Emir Mutapcic beim Supercup in Bamberg. Hintergrund der ungeklärten Situation ist, dass der spanische Erstligist Laboral Kutxa Vitoria Center Pleiß nach zwei Jahren abgeben möchte.

"Er muss weg von Laboral. Viele Vereine sind interessiert", sagte Mutapcic. Einer sei Spaniens Meister FC Barcelona. Solange die Verhandlungen laufen, darf Pleiß wegen der Verletzungsgefahr nicht spielen. Erst nach einem Medizincheck bei seinem neuen Klub wäre der 24-Jährige für den Deutschen Basketball Bund (DBB) verfügbar.

Kapitän Heiko Schaffartzik hofft, dass es bald zu einer Entscheidung kommt. "Tibor ist vielleicht der beste deutsche Big Man. Er würde uns helfen", sagte der Spielmacher.