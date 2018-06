Hamburg (AFP) Der Anfang Juli festgenommene BND-Mitarbeiter und mutmaßliche US-Spion Markus R. hofft nach Angaben seines Anwalts auf eine Kronzeugenregelung. Sein Mandant habe in seiner Vernehmung "von sich aus den Kontakt zu den Amerikanern erwähnt und auf eine bis dahin noch nicht bekannte Straftat hingewiesen", sagte dessen Anwalt Klaus Schroth laut einem Vorabbericht vom Sonntag dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Damit werde sein Mandant "in dem gegen die US-Agenten zu führenden Verfahren eine Kronzeugenrolle einnehmen", was spätestens bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sei.

