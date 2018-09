Berlin (AFP) Die chilenische Erfolgsautorin Isabel Allende hat vor gar nicht langer Zeit mit dem Gedanken gespielt, ihre Schreibkarriere zu beenden. "Ich wollte aufhören. Ich fühlte mich müde", sagte die 72-Jährige der "Welt am Sonntag". Ihrer Agentin habe sie eröffnet, sie wolle in Rente gehen, sagte Allende. Diese wiederum geriet in Panik und schlug ihr vor, zur Abwechslung "mal einen Thriller" zu schreiben, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Krimiautoren William Gordon.

