Hamburg (AFP) Frankreichs früherer Finanzminister Pierre Moscovici hat sich Kritik aus Deutschland an seiner Nominierung als EU-Kommissar verbeten. "So ein Stil muss angesichts der engen Bande zwischen Paris und Berlin tabu sein", sagte Moscovici dem "Spiegel" laut einem Vorabbericht vom Wochenende. "Der Vorwurf, ich sei als Finanzminister Frankreichs gescheitert, ist schlicht falsch", fuhr er fort. "Wir haben in meiner Amtszeit wichtige Reformen angestoßen, wir haben Defizite gesenkt, wir haben die Arbeitskosten reduziert."

