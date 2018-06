Moskau (AFP) Die Mutter des früheren russischen Ölmagnaten Michail Chodorkowski ist in Berlin gestorben. Wie ein Sprecher des Chodorkowski-Zentrums in Moskau mitteilte, starb Marina Filippowna Chodorkowskaja am Sonntag nur wenige Wochen vor ihrem 80. Geburtstag. Russischen Medienberichten zufolge hatte sich die 79-Jährige zur Behandlung eines Krebsleidens in Deutschland aufgehalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.