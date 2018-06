Marseille (AFP) Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat als Reaktion auf Russlands fortgesetzte Unterstützung der Aufständischen in der Ukraine verstärkte Militärübungen und die Ausarbeitung neuer Verteidigungspläne angekündigt. "Die russische Aggression war ein Alarmsignal und hat eine neue Sicherheitssituation in Europa geschaffen", sagte Rasmussen der französischen Zeitung "Midi Libre" vom Sonntag. Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei es, neue Einflusszonen an den Grenzen Russlands zu errichten.

