Hamburg (AFP) Hollywood-Star Scarlett Johansson fühlt sich in New York am wohlsten, weil sie dort dem Trubel entkommen kann. Sie liebe New York, "hier lassen mich die Leute in Ruhe", sagte Johansson dem Magazin "Spiegel" laut einer Vorabmeldung vom Sonntag. "Wenn ich mich verkleiden müsste, um auf die Straße gehen zu können, würde ich wahnsinnig werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.