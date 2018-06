Berlin (AFP) Der frühere Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst wird auch nach dem Skandal um die hohen Baukosten für den Limburger Bischofssitz großzügig wohnen: Er werde in Regensburg eine 180 Quadratmeter große Wohnung beziehen, bestätigte seine Sprecherin Eva Demmerle nach einem Bericht der "Welt am Sonntag". Das Haus in bester Lage am Rande der Altstadt wird der Zeitung zufolge derzeit saniert und steht kurz vor der Fertigstellung. Der Ex-Bischof wolle sich die geräumige Vier-Zimmer-Wohnung offenbar hin und wieder mit seiner Schwester teilen.

