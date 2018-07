Peking (dpa) - Bei einem Erdbeben der Stärke 6,5 sind in Chinas südwestlicher Provinz Yunan mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete das Staatsfernsehen. Das Epizentrum lag in der Nähe der Stadt Zhaotong. Dort wurde die Stromversorgung unterbrochen, ältere Häuser fielen in sich zusammen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Ein Anwohner sagte Xinhua, er habe in seiner Wohnung im fünften Stock einen kräftigen Stoß gefühlt. Viele Menschen seien auf die Straße gelaufen.

