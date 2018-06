New York (dpa) - "Guardians of the Galaxy" hat sich in den USA und Kanada mit weitem Abstand an die Spitze der Kinocharts gesetzt. Das Fantasyspektakel spielte an seinem ersten Wochenende nach Angaben des Branchendienstes "Boxoffice Mojo" 94 Millionen Dollar ein. Zum Vergleich: Das ist mehr als das Ergebnis der nachfolgenden 30 Filme zusammen. "Lucy" mit Scarlett Johansson spielte an seinem zweiten Wochenende 18 Millionen ein. Der zweite Neuling, das James Brown-Biopic "Get On Up", kommt mit 14 Millionen auf Platz drei.

