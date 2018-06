Köln (SID) - Der Wechsel des Schweizer Nationalspielers Valon Behrami vom SSC Neapel zum Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist perfekt. Das bestätigten die Italiener am späten Samstagabend via Twitter. Über weitere Details machte der Klub keine Angaben, auch die Bestätigung vom HSV stand noch aus. Die Ablösesumme soll 3,5 Millionen Euro betragen.

"Ich bin froh, bei so einem wichtigen Verein zu sein", sagte Behrami im Gespräch mit Sky Sport News HD: "Die Mannschaft hat einen großen Charakter. Wir haben viel Arbeit vor uns, aber mein Gefühl ist sehr positiv."

Der 29 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler war nach dem erfolgreichen Medizincheck bereits ins HSV-Trainingslager in Österreich gereist und stand am Samstagnachmittag schon mit den neuen Kollegen auf den Platz. "Noch fehlt ein Dokument, aber die Trainingserlaubnis ist da", twitterte der HSV zu diesem Zeitpunkt. Vor seiner Station in Neapel spielte Behrami unter anderem beim AC Florenz und West Ham United.