Akron (dpa) - Martin Kaymer ist bei den World Golf Championships im US-Bundesstaat Ohio nicht richtig in Schwung gekommen. Der US-Open-Sieger spielte am Sonntag in Akron zum Abschluss des Einladungsturnieres eine 71er-Runde.

Am Samstag war es eine 72 gewesen. Damit lag Kaymer zwei Schläge über dem Platzstandard. Mit insgesamt 288 Schlägen beendete der Deutsche das mit neun Millionen Dollar dotierte Turnier.

Titelverteidiger Tiger Woods musste seinen Auftritt vorzeitig beenden. Der Amerikaner klagte nach acht Löchern über Rückenschmerzen. Der Golf-Superstar hatte sich am 31. März einer Bandscheibenoperation unterziehen und eine dreimonatige Zwangspause einlegen müssen. Seit seiner Rückkehr in den Golf-Zirkus hatte der Amerikaner allerdings über keinerlei Rückenprobleme geklagt.

Als Führender in den Schlussdurchgang war Sergio Garcia gestartet. Der Spanier hatte 196 Schläge auf dem Konto und lag damit drei Schläge vor British-Open-Sieger Rory McIlroy aus Nordirland.

"Ich bin hierhergekommen, weil ich das Momentum nutzen und mich nicht auf dem Open-Titel ausruhen wollte. Ich habe diese Woche recht gut weitergespielt und bin heiß drauf, mir eine Chance zu geben, ein Turnier zu gewinnen", sagte McIlroy kämpferisch. Zwischenzeitlich führte Garcia schon mit sechs Schlägen, McIlroy verkürzte seinen Rückstand mit einem Schlussspurt noch. Garcia hat aber weiterhin beste Aussichten auf den ersten WGC-Titel seiner Karriere.

Beim PGA-Tour in Reno im US-Bundesstaat Nevada ist Geoff Ogilvy nach dem dritten Durchgang am Samstag (Ortszeit) der Führende. Mit 35 Punkten liegt der Australier bei der mit drei Millionen Dollar dotierten Veranstaltung vor den gleichauf folgenden Amerikanern Nick Watney und und Jason Allred (beide 32). Dahinter folgt in Brendan Steele (30) ein weiterer Amerikaner. Der in Las Vegas lebende Deutsche Alex Ceijka war frühzeitig ausgeschieden bei dem Turnier, das nach dem modifiziertem Stableford-Modus entschieden wird. Belohnt werden pro Loch Ergebnisse unter dem Platzstandard. Punkte gibt es für Double-Eagle (8), Eagle (5) und Birdie (2). Während das Par eine Null-Wertung nach sich zieht, gibt es für Bogey (-1) und Double-Bogey (-3) Minuspunkte.

