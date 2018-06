Linz (SID) - Die deutschen U20-Handballer haben ihren Siegeszug bei der Europameisterschaft in Österreich gekrönt und sich den Titel gesichert. Die Schützlinge des Trainer-Duos Markus Baur und Axel Kromer besiegten in einem dramatischen Finale in Linz Schweden mit 26:24 (13:11). Nach 2004 und 2006 war es der dritte EM-Titel einer U20-Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

"Das war ein absolut würdiges Endspiel. Wir haben in der ersten Halbzeit ein paar Fehler zu viel gemacht und Schweden ist dann nach der Pause immer besser geworden. Als sie den Sack hätten zu machen können, hatten wir dann zwei ganz starke Paraden", sagte Baur und spielte damit auf zwei Szenen an, in denen Torhüter Christopher Rudeck glänzend reagiert hatte. Bester deutscher Werfer war Yves Kunkel mit neun Toren.

Nach sechs Siegen in den ersten sechs Spielen - darunter der Halbfinalerfolg gegen Spanien (35:29) - begann das deutsche Team selbstbewusst und zog in der Anfangsphase schnell auf 4:0 davon. Auch in der Folge hatte die DHB-Auswahl die Begegnung gut im Griff, auch wenn die Schweden mit ihren lang ausgespielten Angriffen ein unangenehmer Gegner waren.

In der zweiten Halbzeit setzte sich der deutsche Nachwuchs zunächst auf vier Tore ab. Doch die Schweden, die schon in der Hauptrunde gegen Deutschland verloren hatten (25:28), kämpften sich auf 19:20 heran. Vier Minuten vor dem Ende ging Schweden beim 24:23 erstmals in Führung, doch die DHB-Auswahl behielt die Nerven.

Schon mit dem Finaleinzug hatte sich die deutsche Mannschaft die Qualifikation für die U21-WM im kommenden Jahr gesichert.