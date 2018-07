New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den neuerlichen Beschuss einer UN-Schule im Gazastreifen durch die israelische Armee als "weitere schockierende Verletzung des Völkerrechts" kritisiert. Es ist eine "moralische Schandtat und ein krimineller Akt", sagte Ban in New York. Das internationale Recht fordere klar den Schutz von Zivilisten, UN-Mitarbeitern und UN-Einrichtungen. Bei dem Beschuss des mit Flüchtlingen überfüllten Campus der Schule waren zehn Menschen getötet worden.

