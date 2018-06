Gaza (dpa) - Israels Armee hat nach Medienberichten die meisten Bodentruppen wieder aus dem Gazastreifen abgezogen. Die verbleibenden Truppen sollten noch einen Tunnel zerstören, berichtete die israelische Zeitung "Haaretz". Damit zeichnete sich fast vier Wochen nach Beginn des Gazakriegs ein mögliches Ende der Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet ab. Israelische Truppen sollten allerdings in einer schmalen "Sicherheitszone" im Grenzgebiet einsatzbereit bleiben, sagte eine Armeesprecherin in Tel Aviv.

