Donezk (dpa) - Die an der Absturzstelle der malaysischen Passagiermaschine in der Ostukraine geborgenen Leichenteile sollen heute nach Charkow gebracht werden. Das hatte der Leiter der Gebietsverwaltung angekündigt. Von dort aus werden die sterblichen Überreste voraussichtlich zur weiteren Untersuchung und Identifizierung der Opfer in die Niederlande ausgeflogen. Nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa waren gestern fast 80 internationale Experten am Trümmerfeld im Ort Grabowo im Einsatz. Inzwischen können sie fast ungehindert arbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.