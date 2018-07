Donezk(dpa) - Die an der Absturzstelle der malaysischen Passagiermaschine in der Ostukraine geborgenen Leichenteile sollen heute nach Charkow gebracht werden. Von dort aus werden die sterblichen Überreste voraussichtlich zur weiteren Untersuchung und Identifizierung der Opfer in die Niederlande ausgeflogen. Bei dem mutmaßlichen Abschuss des Flugzeugs waren am 17. Juli alle 298 Passagiere ums Leben gekommen. Im Absturzgebiet flammen immer wieder Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Separatisten auf, eine Bergung der Leichen war lange nicht möglich.

