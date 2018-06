Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat für eine dauerhafte Waffenruhe eine umfassende Lösung für den Gazastreifen gefordert. "Der Status quo, das zeigen die immer wiederkehrenden militärischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre, ist nicht haltbar", schrieb der SPD-Politiker in der "Welt am Sonntag". Eine langfristige Lösung kann es nach den Worten des Außenministers nur geben, wenn die Waffen der Hamas in Gaza für Israel nicht mehr eine ständige militärische Bedrohung darstellten, und wenn die Menschen in Gaza auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen hoffen könnten.

