Hyannis Port (dpa) - Robert F. Kennedy junior (60), Sohn des Ex-Justizministers gleichen Namens und Neffe von John F. Kennedy, hat zum dritten Mal geheiratet.

Die Website "hollywoodlife.com" veröffentlichte Fotos des Paars, das sich demnach am Samstag in Hyannis Port in Massachusetts auf dem Anwesen der Kennedys das Jawort gab. Die Braut ist die Schauspielerin Cheryl Hines (48, "Suburgatory"). Hines, für die es die zweite Ehe ist, trug ein weißes, schulterfreies Kleid ohne Schleier, das knapp über das Knie ging. Kennedy, der seinem 1968 ermordeten Vater sehr ähnlich sieht, war im dunklen Anzug mit weißem Hemd erschienen und hatte eine dünne Krawatte getragen, die an die 60er Jahre erinnerte. Für ihn ist es die dritte Ehe: Seine zweite, von ihm getrennt lebende Frau, hatte sich vor zwei Jahren selbst getötet. Mit ihr hatte er vier Kinder.

Fotos bei hollywoodlife.com