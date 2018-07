Beirut (AFP) Nach der Festnahme eines Anführers der islamistischen Al-Nusra-Front sind im Osten des Libanon heftige Kämpfe mit mehreren Toten ausgebrochen. Bei den Gefechten an der Grenze zu Syrien, die am Sonntag weiter andauerten, wurden nach Armeeangaben zehn libanesische Soldaten getötet. Demnach hatten bewaffnete Gruppen in der Region Arsal Polizei- und Armeeposten angegriffen, nachdem die Streitkräfte einen Kommandeur der radikalislamischen Rebellengruppe Al-Nusra-Front festgenommen hatten.

