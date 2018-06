Keine Sieger zum Zweitliga-Auftakt - Leipzig startet torlos

Düsseldorf (dpa) - Die ersten Sieger in der 2. Fußball-Bundesliga sind noch nicht gefunden. Am Samstag endeten alle drei Partien des 1. Spieltags unentschieden. Nachdem Aufsteiger RB Leipzig bei seiner Zweitliga-Premiere nicht über ein 0:0 gegen den VfR Aalen hinaus gekommen war, fielen auf den weiteren Plätzen zumindest Tore: Jeweils 1:1 trennten sich der VfL Bochum gegen SpVgg Greuther Fürth und FC St. Pauli vom FC Ingolstadt. Bereits am Freitag hatte es beim 2:2 zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig im Eröffnungsspiel der Liga keinen Gewinner.

Deutsche Basketballer verlieren beim Supercup gegen Israel

Bamberg (dpa) - Die deutschen Basketballer haben beim zweiten Spiel des Supercups ihre erste Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Emir Mutapcic unterlag Israel am Samstag in Bamberg mit 84:91 (47:48). Die Mannschaft besitzt aber zum Abschluss gegen Russland mit einem Sieg noch Chancen auf den dritten Supercup-Erfolg. Kapitän Heiko Schaffartzik erzielte gut eine Woche vor dem Start der EM- Qualifikation 17 Punkte. Russland feierte den zweiten Sieg mit 73:64 (39:36) gegen Lettland, das Deutschland zum Auftakt knapp unterlegen gewesen war.

Usain Bolt führt Jamaika zu Gold und Rekordzeit

Glasgow (dpa) - Usain Bolt hat die 4 x 100-Meter-Staffel von Jamaika als Schlussläufer zur Goldmedaille bei den Commonwealth Games geführt. Der Sprint-Olympiasieger ließ seinen Konkurrenten am Samstagabend im Hampden Park Stadium von Glasgow keine Chance. Die Jamaikaner gewannen in 37,58 Sekunden und stellten damit einen Rekord über diese Strecke bei den Commenwealth Games auf. Zweiter wurde das englische Quartett in 38,02 Sekunden vor Trinidad und Tobago (38,10). Erst am Vortag hatte Bolt sein Saisondebüt gegeben.

Wickens auf Pole, Glock Zweiter - Spitzenreiter Wittmann vor Ekström

Spielberg (dpa) - Robert Wickens hat sich überraschend die Pole Position für den sechsten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters gesichert. Mit 0,006 Sekunden Vorsprung verwies der Mercedes-Fahrer am Samstag in Spielberg den ehemaligen Formel-1-Piloten Timo Glock im BMW auf Rang zwei. Spitzenreiter Marco Wittmann kam im BMW auf Rang drei.

Springreiter Ahlmann siegt in Valkenswaard

Valkenswaard (dpa) - Christian Ahlmann hat den Großen Preis beim internationalen Fünf-Sterne-Springturnier in Valkenswaard gewonnen. Im Sattel von Codex One blieb der 39-Jährige aus Marl am Samstag in beiden Umläufen und im Stechen fehlerfrei. Ahlmann kassierte für seine Leistung 100 000 Euro Siegprämie. Platz zwei ging in Valkenswaard an den Schweden Henrik von Eckermann auf Gotha. Ludger Beerbaum aus Riesenbeck und Chiara wurden Dritte.

Erdmann/Matysik verpassen Halbfinale: 0:2 gegen Alison/Bruno

Klagenfurt (dpa) - Die Beach-Volleyballer Jonathan Erdmann und Kay Matysik haben beim Grand Slam in Klagenfurt den Einzug in das Halbfinale verpasst. Die Berliner unterlagen am Samstag den an Nummer drei gesetzten Brasilianern Alison Cerutti/Bruno Schmidt mit 0:2 (17:21, 18:21). Die Entscheidung zugunsten der Südamerikaner fiel Mitte des zweiten Satzes, als die Favoriten durch vier Punkte durch Alison in Serie von 7:7 auf 11:7 davonzogen. Mit Erdmann/Matysik schied das letzte im Wettkampf verbliebene deutsche Team aus.

Ibrahimovic-Doppelpack sichert PSG den Supercup

Peking (dpa) - Ein Doppelpack von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat Paris Saint-Germain den Sieg im französischen Supercup gesichert. Der Schwede brachte PSG mit seinen Toren in der neunten und 20. Minute am Samstag in Peking frühzeitig in Führung. Bei dem 2:0 (2:0) blieb es gegen den französischen Pokalsieger EA Guingamp. Mit dem Sieg verteidigte Paris seinen Titel - es war der vierte Supercup-Erfolg des Vereins.