Gaza (AFP) Israel hat mit einem Teilabzug seiner Bodentruppen aus dem Gazastreifen begonnen, doch des Töten geht weiter: In Rafah an der ägyptischen Grenze geriet am Sonntag eine UN-Schule unter Beschuss. Nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte starben dabei mindestens zehn Menschen und rund 30 wurden verletzt. Die Europäische Union forderte Israelis und Palästinenser auf, das "Blutvergießen" zu beenden.

