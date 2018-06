Gaza (AFP) Bei einem erneuten Angriff auf eine UN-Schule im Gazastreifen sind am Sonntag nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte mindestens sieben Menschen getötet worden. Bei dem Angriff auf das Schulgebäude in der Grenzstadt Rafah, in dem palästinensische Flüchtlinge Schutz gesucht hätten, seien zudem 30 Menschen verletzt worden. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) erklärte, ersten Berichten zufolge seien Geschosse nahe einer Schule mit 3000 Schutzsuchenden eingeschlagen.

