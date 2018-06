Lissabon (AFP) Der portugiesische Staat will die angeschlagene Bank Espírito Santo (BES) offenbar mit viel Geld vor dem Kollaps retten. Zentralbankchef Carlos Costa werde am Sonntagabend (23.30 Uhr MESZ) eine "Lösung" für die am Abgrund taumelnde Privatbank vorlegen, sagte ein Sprecher der Notenbank. Es zeichnete sich eine umfangreiche Rekapitalisierung ab.

