Zürich (AFP) Fast eine Million Technofans haben am Samstag im Schweizerischen Zürich die Street Parade gefeiert. Insgesamt 30 fahrende Bühnen, sogenannte Love Mobiles, und sechs feste Bühnen versorgten die buntgekleidete fröhliche Menge entlang der 2,4 Kilometer langen Feierstrecke am Zürcher Seebecken mit elektronischer Musik. Aus ganz Europa reisten die insgesamt rund 950.000 Teilnehmer des Technospektakels an. Gegen 22.00 Uhr MESZ endete die Parade, dann strömten die Feiernden in die Clubs der Stadt.

