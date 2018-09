Jerusalem (AFP) Der im Gazastreifen vermisste israelische Soldat ist tot. Der 23-jährige Hadar Goldin sei am Freitag bei Kämpfen in dem Palästinensergebiet getötet worden, teilte die israelische Armee in der Nacht zum Sonntag mit. Goldin wurde seit Freitag vermisst. Die israelische Armee ging zunächst von einer Entführung des jungen Soldaten durch radikale Palästinenser aus.

