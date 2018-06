Peking (AFP) Bei einem schweren Erdbeben im Südwesten Chinas sind am Sonntag nach offiziellen Angaben mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete unter Berufung auf örtliche Behördeninformationen, dass zudem fast 80 Menschen verletzt worden seien. US-Experten gaben die Stärke des Bebens in der Provinz Yunnan mit 6,1 an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.