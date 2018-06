Donezk (AFP) Bei den Gefechten zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Rebellen im Osten des Landes sind in der Großstadt Donezk in den vergangenen 24 Stunden sechs Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt worden. Die Opfer seien in dem südwestlichen Stadtteil Petriwski verzeichnet worden, sagte der stellvertretende Bürgermeister Kostjantin Sawinow am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. In dem Viertel waren mehrere Wohngebäude und eine Schule von Artillerie-Geschossen zerstört worden. Wer die Schüsse abgegeben hatte, blieb unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.