Mannheim (dpa) - Nach dem Zugunglück in Mannheim hat die Bahn mit den Aufräumarbeiten begonnen. In der Nacht trafen zwei Kräne ein, um einen schnellen Abtransport der Zugwracks zu ermöglichen. Die Bahn rechnet damit, dass das mindestens bis heute Nachmittag dauert. Außerdem arbeiten Ermittler weiter mit Hochdruck an der Klärung der Unfallursache. Ein Güterzug war Freitagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs Mannheim gegen einen Eurocity gefahren. Zwei Waggons kippten um. Insgesamt wurden 35 Menschen verletzt, 4 von ihnen schwer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.