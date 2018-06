New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den Angriff auf eine UN-Schule in Rafah im Gazastreifen scharf verurteilt. "Dies ist ein Skandal in moralischer Hinsicht und ein Verbrechen", erklärte Ban am Sonntag in New York. Der Beschuss der Schule, bei dem mindestens zehn Menschen getötet wurden, stelle einen "erneuten flagranten Verstoß gegen das internationale humanitäre Recht" dar. "Dieser Wahnsinn muss aufhören", forderte Ban. Israel und die Hamas müssten die Gewalt beenden und in Kairo über ein Friedensabkommen verhandeln.

