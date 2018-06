Peking (AFP) Die chinesische Regierung hat nach den jüngsten Unruhen in der von vielen Uiguren bewohnten Provinz Xinjiang umgerechnet 36 Millionen Euro Belohnung für die Ergreifung von "Terroristen" ausgesetzt. Ein Teil der insgesamt 300 Millionen Yuan sei bereits an mehrere Provinzbewohner und Behörden ausgezahlt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag. Mehr als 30.000 "Freiwillige" hätten sich am Freitag an Jagd auf "mutmaßliche Terroristen" in der Präfektur Hotan beteiligt.

