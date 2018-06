Frankfurt/Main (AFP) Die Bundesregierung treibt die Verbreitung von Elektroautos weiter voran. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Montag berichtete, soll sich das Kabinett "noch im Sommer" mit einem Elektromobilitätsgesetz befassen, das die Bedingungen für die Nutzung von Elektroautos verbessern soll. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) verschickten demnach bereits einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Abstimmung an die anderen Ressorts. In Kraft treten solle das Gesetz im Februar 2015.

