Berlin (AFP) Fahrer von Elektroautos sollen ab dem kommenden Jahr kostenlose Parkplätze und auch Busspuren nutzen dürfen. Der Gesetzentwurf, der solche Vorteile ermöglichen und damit den Verkauf dieser Autos ankurbeln soll, sei in der Ressortabstimmung, teilte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums am Montag in Berlin mit. Er soll einem Papier des Ministeriums zufolge "noch im Sommer" ins Kabinett.

