Mannheim (AFP) Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) hat im Rechtsstreit um die Löschung von E-Mail-Kopien aus seiner Zeit als Regierungschef einen weiteren Erfolg errungen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) des Landes entschied in einem am Montag in Mannheim veröffentlichten Urteil, dass Mappus vom Land verlangen kann, die Dateien zu löschen. Zuvor müssen diese Kopien aber dem Landesarchiv angeboten werden. Der VGH bestätigte damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe. (Az. 1 S 1352/13)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.