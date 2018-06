Papenburg (AFP) Der deutsche Kreuzfahrtschiffbauer Meyer Werft steigt bei dem finnischen Mitbewerber STX Finnland ein. Wie das Unternehmen im niedersächsischen Papenburg am Montag mitteilte, erwirbt es für einen nicht genannten Betrag eine 70-prozentige Beteiligung an der Werft in Turku, die ebenfalls Kreuzfahrtschiffe baut. Die restlichen 30 Prozent kauft nach finnischen Angaben der staatliche Industriefinanzierungsfonds Finnish Industry Investment (FII). Die Meyer Werft übernimmt auch das operative Management. STX Finnland war bislang Teil des global tätigen südkoreanischen Werft- und Industrieholding STX.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.