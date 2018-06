Valletta (AFP) Angesichts der anhaltenden Kämpfe in Libyen hat ein britisches Marineschiff 110 europäische Staatsbürger nach Malta gebracht, darunter mehrere Deutsche. Die Europäer, unter denen sich auch vier schwangere Frauen befanden, sollten anschließend mit Linienmaschinen in ihre Heimatländer geflogen werden. Laut dem britischen Hochkommissar Robert Luke, der die Passagiere am Montag in der maltesischen Hauptstadt Valletta in Empfang nahm, handelt es sich formal gesehen "nicht um eine Evakuierung, sondern um eine unterstützte Ausreise".

