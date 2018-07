Berlin (AFP) Die Pläne in der Union für ein komplettes Verbot organisierter Sterbehilfe sind in der SPD auf scharfe Kritik gestoßen. Ein solches Verbot "wäre ein verheerendes Signal des Gesetzgebers an die Bürger", sagte SPD-Bundestagsfraktionsvize Carola Reimann der Zeitung "Welt" (Dienstagsausgabe). Schon heute wagten es viele schwerkranke Menschen nicht, mit ihrem Arzt vertrauensvoll über das Thema zu sprechen. Ärzte wiederum fürchteten, sich strafbar zu machen. Solche Ängste und Befürchtungen "würden wir dramatisch verstärken, wenn der Bundestag ein strafrechtliches Verbot beschlösse".

