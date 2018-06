Radolfzell (AFP) Gewerkschafter, Umweltschützer und Teile der Getränkeindustrie haben eine Kampagne für eine Kennzeichnungspflicht von Einweg- und Mehrwegflaschen gestartet. Verbraucher, Händler und Unternehmer sollten sich per Postkarte an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks wenden, um für eine bessere Unterscheidbarkeit von Einweg- und Mehrwegflaschen zu protestieren, riefen am Montag die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und mehrwegorientierte Verbände der Getränkewirtschaft auf.

