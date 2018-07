Peking (dpa) - Beim stärksten Erdbeben seit Jahren in Chinas südwestlicher Provinz Yunnan sind mindestens 381 Menschen getötet worden. Das berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Rettungskräfte. Das Beben hatte eine Stärke von 6,5 Und ereignete sich laut Chinas Erdbebenwarte um 16.30 Uhr Ortszeit. Seit 14 Jahren hat es laut CCTV kein Beben mehr in dieser Intensität in der Provinz Yunan gegeben. Staats- und Parteichef Xi Jinping wies die Rettungsmannschaften an, alles zu tun, um Menschenleben zu retten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.