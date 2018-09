Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat grünes Licht für die Rettung der angeschlagenen portugiesischen Bank Espírito Santo (BES) gegeben. Der staatliche Rettungsplan trage dazu bei, das Vertrauen in die Stabilität des Finanzsystem Portugals wiederherzustellen, erklärte die EU-Kommission in der Nacht zum Montag in Brüssel. Die portugiesischen Behörden hatten zuvor entschieden, der Bank mit einer Finanzspritze von fast fünf Milliarden Euro unter die Arme zu greifen und ihre faulen Kredite und Geschäfte in eine "Bad Bank" auszulagern.

