Athen (AFP) Der designierte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Europa angesichts weiter schwelender Krisenherde zur Vorsicht aufgerufen. "Ich denke, wir sind weit gekommen und nähern uns dem Ende, aber wir sind noch nicht über den Berg", sagte Juncker am Montag in Athen. Mit Blick auf die am Sonntag von der EU-Kommission genehmigte Staatshilfe für die portugiesische Krisenbank Espírito Santo (BES) sagte Juncker, die Lage in dem Land bleibe "angespannt".

